TURISTI MINACCIATI E FIAMME A TORRE CHIANCA: E’ CACCIA AL PIROMANE

(f.f.)__________

Vacanza da incubo per una coppia di turisti svizzeri che, nella serata di ieri, si è ritrovata a vivere momenti di puro terrore sul litorale adriatico di Torre Chianca, marina di Lecce. Un uomo, dopo averli minacciati di allontanarsi, avrebbe appiccato due incendi nelle vicinanze del loro camper, gridando che quell’area era “sua”. Ora è ricercato dalle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 20, nei pressi della torre costiera della marina leccese. I due vacanzieri, parcheggiati con il proprio camper per trascorrere la notte in tranquillità, sono stati improvvisamente avvicinati da un individuo dall’atteggiamento aggressivo. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe intimato loro di spostarsi immediatamente, sostenendo che quella zona gli appartenesse.

Pochi istanti dopo, per rendere credibili le sue minacce, l’aggressore avrebbe dato fuoco a delle sterpaglie nelle immediate vicinanze del mezzo, alimentando poi un secondo focolaio a qualche decina di metri di distanza. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno scatenato il panico tra i presenti.Sul posto è intervenuto il titolare dell’agenzia di vigilanza “Futurpol”, che ha contattato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.

I pompieri sono giunti rapidamente, riuscendo a circoscrivere e spegnere entrambi i roghi prima che potessero provocare danni al camper o al vicino monumento storico.L’uomo, tuttavia, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La sua identità è tuttora ignota, ma gli investigatori ritengono di poterlo individuare a breve grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha suscitato sdegno tra i residenti e preoccupazione tra i villeggianti, che denunciano una crescente sensazione di insicurezza lungo il litorale. Le indagini proseguono per accertare se il responsabile possa essere collegato ad altri atti incendiari avvenuti recentemente nel Salento.

Category: Cronaca