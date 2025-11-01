ASSALTI MASCHERATI A RACALE E SQUINZANO: RAPINATORI COLPISCONO IN DUE NEGOZI LA SERA DI HALLOWEEN

(f.f.)____________

La sera di Halloween si è trasformata in una copertura perfetta per due rapinatori che, approfittando della presenza di travestimenti e maschere in strada, hanno messo a segno due colpi quasi in contemporanea in provincia di Lecce.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 19.50 in pieno centro a Racale, dove un uomo con il volto nascosto da una maschera da scheletro e armato di coltello ha fatto irruzione in una tabaccheria in piazza San Sebastiano. Dopo aver minacciato il titolare, si è fatto consegnare l’incasso della giornata – circa mille euro in contanti – ed è poi fuggito a piedi, riuscendo a sparire prima dell’arrivo dei carabinieri.

Quasi nello stesso momento, a una trentina di chilometri di distanza, un altro esercizio commerciale veniva preso di mira con modalità analoghe. A Squinzano, un individuo con il volto coperto e armato della stessa tipologia di coltello ha fatto irruzione nel negozio di abbigliamento “Tally Weijl”, riuscendo ad arraffare circa 200 euro dalla cassa prima di darsi alla fuga. Anche in questo caso sono intervenuti i militari dell’Arma, che stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere interne.

Gli inquirenti non escludono l’ipotesi che possa trattarsi della stessa persona o di una coppia di complici entrati in azione coordinata, sfruttando il caos di una serata in cui il travestimento non avrebbe destato alcun sospetto. La folla mascherata per le strade, infatti, potrebbe aver offerto ai malviventi un’occasione irripetibile per confondersi tra la gente e rendere più difficile il riconoscimento.

Le indagini dei carabinieri di Racale e Squinzano sono state avviate e si concentrano anche sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, con la speranza che qualche dettaglio possa tradire il rapinatore – o i rapinatori – dietro la maschera.

Category: Cronaca