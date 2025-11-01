INCENDIO NOTTURNO NELL’AREA INDUSTRIALE DI CURSI: QUATTRO AUTO RIDOTTE IN CENERE IN UNA RIVENDITA

(f.f.)____________

Notte di fuoco nella zona industriale di Cursi, dove un violento incendio ha distrutto quattro autovetture parcheggiate all’esterno di una concessionaria. Il rogo è divampato intorno alle 2.20 nel piazzale recintato della rivendita “Automirage”, incenerendo completamente una Fiat Punto, una Volkswagen, una Fiat Multipla e una Citroen C3.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, affiancati da una squadra inviata dalla sede centrale. I pompieri hanno impiegato diverso tempo per spegnere le fiamme che avevano già avvolto i veicoli, operando anche per impedire che il fuoco raggiungesse le altre auto lasciate in deposito nella stessa area. Una volta spento il rogo, è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell’intero perimetro.

A supporto dei soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Maglie, incaricati dei rilievi tecnici e dell’avvio delle indagini. Al momento non si esclude alcuna pista: le cause sono ancora da chiarire e saranno accertate dopo i risultati delle verifiche tecniche e dell’eventuale analisi delle telecamere presenti nella zona.

L’episodio arriva a brevissima distanza da un altro grave incendio avvenuto appena due giorni fa, quando undici mezzi – dieci furgoni e un’auto – sono stati divorati dalle fiamme all’interno di un deposito di Taviano, appartenente a una società attiva nel settore dei servizi assistenziali. Anche in quel caso sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, e non è ancora stato chiarito se si sia trattato o meno di un atto doloso.

La coincidenza temporale e la natura dei bersagli – mezzi in area privata e recintata – sarà uno degli elementi che gli investigatori valuteranno nelle prossime ore. In attesa di risposte ufficiali, resta il danno economico e l’ennesima notte segnata dalle sirene e dal bagliore delle fiamme nel cuore del Salento industriale.

