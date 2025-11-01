RIUSCIRA’ IL LECCE, SENZA RISOLVERE I PROPRI, A RISOLVERE PURE I PROBLEMI DELLA FIORENTINA E DI STEFANO PIOLI?

(Rdl) ______________

“E’ una partita importante anche per noi, non solo per la Fiorentina. Non saremo vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto e una rosa importante. Noi siamo reduci da una buona prestazione contro il Napoli, andremo carichi al massimo. Oggi i nostri tifosi ci hanno caricato, hanno cercato di spronarci al meglio per questa gara”.

Così questo pomeriggio al Via del Mare, dopo l’allenamento di rifinitura e prima della partenza per la Toscana, l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, il quale, fra le altre cose, ha poi aggiunto:

“Io la vedo più ostica, dall’altra parte c’è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, ma è un desiderio che abbiamo anche noi. Dall’altra parte ci sono giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni anche difficoltose in una situazione non facile. Ma alla fine le risposte le dà il campo”.

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato due giorni fa e poi si è chiuso nel riserbo più assoluto. Ha detto di sentirsi soluzione, ma anche parte del problema. Il problema è che la Viola, a fronte di un organico buono, importante, in classifica è messa male: è penultima, in zona rossa con 4 punti, sotto il Lecce, che di punti ne ha 6. I tifosi sono in aperta contestazione nei suoi confronti, ma pure di squadra e società (nella foto).

Per lui in settimana si è parlato esplicitamente di esonero, in caso non riesca a vincere domani.

Si gioca allo stadio Artemio Franchi domenica 2 novembre, arbitra il signor Antonio Rapuano di Rimini, fischio di inizio alle 15.00.

Category: Sport