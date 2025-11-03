AUTO IN FIAMME NELLA MARINA DI SANT’ISIDORO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E INDAGINI IN CORSO

(f.f.)______________

Serata movimentata quella di ieri nella zona costiera di Nardò, dove una vettura parcheggiata nel cortile di un’abitazione privata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle 22.30, quando il fuoco ha iniziato a consumare una Fiat 500L di proprietà di un uomo di 59 anni residente in loco.

Allertati immediatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie sono giunti sul posto e hanno domato l’incendio, impedendo che si estendesse al resto del giardino o alle abitazioni vicine. Nonostante il rapido intervento, la parte posteriore dell’auto e l’interno dell’abitacolo risultano gravemente danneggiati dal calore e dal fumo.

A seguire, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Nardò, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili a chiarire le dinamiche del rogo. Al momento le cause restano sconosciute: non si esclude né il guasto accidentale né un possibile gesto volontario.

Non si registrano feriti, ma l’episodio ha creato preoccupazione tra i residenti della zona, ancora frequentata da villeggianti e turisti.

Le indagini proseguono per stabilire con certezza l’origine dell’incendio.

