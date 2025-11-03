NUOVO FURTO NELLA NOTTE AL “COSTA” DI LECCE: NEL MIRINO ANCHE LA SCUOLA ELEMENTARE “BATTISTI”

(f.f.)___________________

Nuovo colpo nella notte ai danni dell’istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, preso di mira per l’ennesima volta dai ladri. I malviventi sono entrati dopo aver forzato uno degli accessi e hanno portato via tre monitor da 60 pollici, materiale elettrico – tra cui cavi e prese –, un computer portatile, un mixer audio con relative casse e il denaro contenuto nelle macchinette distributrici.

L’azione non si sarebbe limitata all’edificio scolastico principale: secondo le prime ricostruzioni, gli stessi ignoti avrebbero tentato di intrufolarsi anche nella vicina scuola elementare “Battisti”, dove sono stati trovati segni di effrazione su alcuni locali. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, ora al lavoro per ricostruire la dinamica del furto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi recenti.

Il “Costa” non è nuovo a questo tipo di incursioni: appena un paio di settimane fa la scuola era già stata bersaglio di due colpi analoghi, con la sottrazione di denaro dalle macchinette automatiche e di ulteriore materiale elettronico. Una scia di furti che sta alimentando forte preoccupazione nel personale scolastico e tra i dirigenti, costretti ormai a fare i conti con una vera e propria emergenza sicurezza.

Category: Cronaca