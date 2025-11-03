DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 3 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 3 novembre 2025.

La Chiesa festeggia Santa Silvia, buon onomastico a tutte le nostre amiche e a tutte le nostre lettrici che portano questo nome.

A Trieste si festeggia San Giusto (uno dei tre Patroni anche di Lecce).

3 novembre 1917. Fronte italiano della Prima Guerra Mondiale. Come oggi, cento e otto fa, uno dei tanti episodi di quell’assurda carneficina che fu la così detta Grande Guerra. L’artigliere Alessandro Ruffini viene fucilato per non essersi tolto il sigaro dalla bocca al passaggio del generale Andrea Graziani.

Lavori agricoli da iniziare oggi e da ultimare nel corso del mese.

In giardino si interrano i bulbi delle piante a fioritura primaverile.

Nell’ orto: si raccolgono i carciofi appena giungono a maturazione, senza lasciarli indurire. Si seminano in terreno aperto: fave, piselli, spinaci, aglio e cipolla. Seminano in ambiente protetto: valeriana, lattughe, cicorie, radicchi, rucola, ravanelli, spinaci.

Proverbio salentino: MEGGHIU INVIDIA CA PIETA’

Meglio invidia che pietà.

Erano dei profondi conoscitori dell’animo umano coloro che coniarono questo modo di dire.

Infatti quando siamo in disgrazia, tutti, conoscenti e amici si impietosiscono, a parole ci esprimono la loro solidarietà, ma poi o prendono le distanze per non essere in qualche modo coinvolti, o addirittura approfittano del momento di debolezza dell’altro per trarne vantaggio.

Quando invece si è in una situazione invidiabile, finanziariamente, o perché si occupa una posizione di prestigio, tutti si mettono a disposizione.

