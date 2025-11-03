NOVITA’ EDITORIALI / MEMORIE DI UN ‘PLASTINATO’. ESCE “L’esercizio di Adam”, SORPRENDENTE ROMANZO METAFISICO DI GIANLUCA GARRAPA

(Rdl) _____________

«E’ un’esplorazione dell’abisso che si nasconde dietro la superficie delle cose» – commenta l’autore – «È un tentativo di dare parola all’immobilità , di capire se la coscienza possa sopravvivere al corpo, diventando un virus , un fantasma o, semplicemente, un nuovo linguaggio».

Esce oggi L’esercizio di Adam, il nuovo libro di Gianluca Garrapa (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno), un audace thriller metafisico che esplora la coscienza post-mortem attraverso la plastinazione.

Adam, uno scrittore tradito, viene plastinato da vivo e la sua mente, intrappolata nel corpo immobile, orchestra la vendetta. Con una struttura polifonica che dà voce a oggetti e altri corpi plastinati, il romanzo tocca temi attuali di bioetica, inganno e la natura del linguaggio, con uno stile che unisce il grottesco al filosofico.

Cosa resta della coscienza quando il corpo diventa un oggetto da esposizione?

Ispirato alla controversa mostra “Body Worlds” dell’anatomopatologo Gunther von Hagen , il romanzo ruota attorno ad Adam, uno scrittore tradito dalla moglie Clara e dal suo migliore amico, l’imbalsamatore Sigmund Archer. Vittima di un complotto per sottrargli l’eredità , Adam viene plastinato mentre è ancora in uno stato di coma, vivo. La sua mente, però, non muore. Diventa un’entità extracorporea capace di osservare, viaggiare nei pensieri dei suoi carnefici e, infine, orchestrare una vendetta lucida e terribile.

La forza del romanzo risiede nella sua struttura polifonica. La narrazione è un flusso di coscienza frammentato, affidato non solo ad Adam, ma anche agli oggetti che lo circondano, che utilizza la scrittura per indagare il confine labile tra vita e morte, tra il sé e la materia.

Dati Editoriali:

Titolo: L’esercizio di Adam

L’esercizio di Adam Autore: Gianluca Garrapa

Gianluca Garrapa Editore: IQdB – I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

IQdB – I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno Prima Edizione: Novembre 2025

Novembre 2025 Riconoscimenti: Secondo classificato XXIII edizione Premio InediTO – Colline di Torino

Contatti forum.convergenzepossibili@gmail.com

[Sito Web Editore: https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/] – le uscite della casa editrice sono consultabili nella sezione blog del sito

Category: Costume e società, Cultura, Libri