GUIDA SENZA PATENTE E CON 21 GRAMMI DI MARIJUANA, GIOVANE NEI GUAI

(f.f.)___________

I controlli congiunti tra polizia locale e carabinieri hanno portato alla denuncia di un ragazzo di 21 anni, trovato in possesso di marijuana mentre circolava su un’auto priva di ogni requisito di legge. Il giovane, fermato durante un posto di blocco, è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e a bordo di un veicolo sprovvisto di assicurazione. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto 21 grammi di marijuana, suddivisi in dosi pronte per lo smercio, circostanza che ha fatto scattare l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso della stessa attività di controllo, un altro ragazzo è stato deferito per porto abusivo di un coltello a serramanico e segnalato alla Prefettura per utilizzo personale di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un piano di monitoraggio del territorio avviato per contrastare la microcriminalità e l’uso illegale di armi e droga tra i giovanissimi.

Il comandante della polizia locale ha sottolineato l’importanza dell’intervento congiunto tra i diversi corpi: una modalità operativa che consente risposte più rapide ed efficaci sul territorio. La sindaca e il vicesindaco, con delega alla sicurezza, hanno espresso apprezzamento per l’azione svolta, ribadendo che la tutela della legalità passa non solo dai controlli e dalle sanzioni, ma anche da percorsi educativi volti a prevenire devianza e dipendenze tra i giovani.

Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti con attività di spaccio nella zona.

Category: Cronaca