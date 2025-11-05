ANZIANO SCOMPARSO A GALATINA RINTRACCIATO DAI CARABINIERI

(f.f.)____________

Attimi di apprensione a Galatina nel pomeriggio di ieri, quando un uomo di 86 anni non ha fatto ritorno a casa dopo essersi allontanato per una passeggiata. Il mancato rientro ha allarmato i familiari, che nel tardo pomeriggio si sono rivolti ai carabinieri denunciandone la scomparsa. Da quel momento è scattato il protocollo previsto per i casi di persone scomparse, con una mobilitazione immediata delle pattuglie sul territorio.

L’anziano era uscito come ogni mattina per raggiungere il cimitero cittadino, ma, contrariamente alle sue abitudini, non era più rientrato. Preoccupata dall’assenza prolungata del padre e temendo potessero essergli accaduti dei malori, la figlia ha contattato l’Arma, dando così il via alle ricerche.

Sotto il coordinamento della Compagnia di Gallipoli, le forze dell’ordine hanno avviato una vasta attività di monitoraggio, supportata anche dai sistemi di geolocalizzazione collegati al dispositivo elettronico dell’uomo, che ha inizialmente fornito una traccia utile all’individuazione della zona da perlustrare. Le pattuglie hanno setacciato diverse aree del centro urbano fino a tarda sera, con un progressivo restringimento del perimetro operativo.

Intorno alle 23.30, dopo ore di controlli e verifiche, i militari della Stazione di Galatina hanno individuato l’86enne: era affaticato ma lucido, in condizioni fisiche tutto sommato buone. Dopo una rapida valutazione sanitaria, l’anziano è stato riaccompagnato a casa, dove lo attendevano i familiari.

L’intervento si è concluso con un lieto fine, grazie alla tempestiva segnalazione dei parenti e alla rapidità dell’azione coordinata dei carabinieri, confermando l’importanza delle procedure attivate in caso di scomparsa e la funzionalità degli strumenti tecnologici di supporto alle ricerche.

Category: Cronaca