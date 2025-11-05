SVENTATO FURTO DI RAME IN AZIENDA

(f.f.)_____________

Nuovo episodio legato al traffico di rame nel Salento, ma questa volta il colpo è stato bloccato prima che potesse essere portato a termine. Nella tarda serata del 3 novembre, un giovane di 22 anni originario di Casarano è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con materiale in rame sottratto da una ditta situata nella zona industriale di Surano.

Il tentativo di furto è avvenuto all’interno dell’azienda Elica Ferramenta, lungo la statale 275. L’allarme è scattato quando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Cosmopol ha rilevato un’anomalia e inviato una pattuglia sul posto. Il vigilante, giunto in pochi minuti, ha immediatamente constatato il danneggiamento di vari pozzetti esterni e l’effrazione di una finestra dei locali interni.

Poco prima dell’ispezione, la guardia aveva notato un’auto con i fari spenti ferma sul retro dell’azienda, poi allontanatasi, fatto che ha subito insospettito l’addetto alla sicurezza. Tornato a controllare l’area, il vigilante ha ritrovato la stessa vettura parcheggiata a ridosso della struttura, con il conducente intento a caricare cavi e componenti in rame, parte dei quali erano già stati deposti anche su una carriola nei pressi dell’edificio.

A quel punto, sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Maglie, intervenuti rapidamente per bloccare l’uomo e procedere all’identificazione. Il 22enne, incensurato, non è stato arrestato ma è stato denunciato per ricettazione, non essendo stato colto materialmente nell’atto di effrazione, ma trovato in possesso della refurtiva e di materiale compatibile con il furto.

Il rame recuperato è stato sequestrato e riconsegnato all’azienda, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici e collegamenti con altre razzie avvenute negli ultimi mesi nel territorio, dove il furto di cavi e componenti in metallo prezioso continua a rappresentare un danno economico costante per imprese e infrastrutture.

Category: Cronaca