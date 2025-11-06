DA QUESTA MATTINA IN DIVERSE ZONE DI TARANTO L’ARIA E’ IRRESPIRABILE. VERIFICHE SULLE CAUSE. L’ASSESSORE FULVIA GRAVAME INVITA I CITTADINI A TENERE CHIUSE LE FINESTRE
(Rdl) ____________ Post su Facebook dell’assessore all’Ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame:
“La città è stata invasa da una puzza asfissiante di gas. È assurdo, ricevo telefonate preoccupate da vari quartieri di Taranto. Non si può vivere così.
Come amministrazione comunale stiamo chiedendo all’ Arpa di individuare la causa e di darci informazioni che ha. La prima indicazione che mi sento di dare è di chiudere le finestre.
L’ esposizione al gas della popolazione ha conseguenze sulla salute? È bene verificarlo.
Come cittadine e cittadini possiamo, anzi dobbiamo, usare il link per le segnalazioni di Arpa che attiva un meccanismo di monitoraggio”. ____________
Alle 13.30 il Comune di Taranto ha diffuso il seguente comunicato:
“Avviso alla cittadinanza.
In merito agli odori avvertiti in varie zone della città, l’Amministrazione comunale è in costante contatto con gli enti competenti per accertarne le cause e seguire l’evoluzione della situazione.
Dalle prime informazioni, le emissioni sembrerebbero provenire dalla rada di Mar Grande e spinte in città dal vento.
In caso di odori intensi, si raccomanda di tenere chiuse le finestre.
Non sono necessarie altre precauzioni.
Sono in corso ulteriori verifiche per individuare con precisione le cause e coordinare con gli enti tutte le azioni utili a evitare nuovi episodi.
Vi terremo aggiornati”.
