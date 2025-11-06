COME SI CAMBIA PER NON MORIRE… – La Vignetta di Valerio Melcore
Costume e società
Costume e società
QUARTA CAFFE’ VI INVITA A LECCE IN PIAZZA PALIO ALL’ AGRO.GE.PA.CIOK
AGRO.GE.PA.CIOK 2025 Scopri le ultime tendenze dell’arte del caffè dall’8 al 12 novembre a Lecce Fiere, Piazza Palio. Dal 8 al 12 novembre 2025, Quarta Caffè ritorna con entusiasmo ad AGRO.GE.PA.CIOK, il Salone nazionale dell’arte dolciaria, cioccolateria, gelateria e dell’artigianato agroalimentare, che si terrà presso Lecce Fiere, Piazza Palio. Durante questi cinque giorni, l’azienda sarà […]
L’ULTIMA PROFEZIA DI PASOLINI SI STA ANCORA ATTUANDO: E’ LA MUTAZIONE ANTROPOLOGICA DEGLI ITALIANI
di Giuseppe Puppo _____________ In questi ultimi giorni, nelle tante, composite, diffuse celebrazioni pasoliniane di questo mezzo secolo passato dalla sua morte, meritorie, ma sostanzialmente prive di novità acquisite, sono risultati del tutto assenti elementi di attualità, dico quella più stringente e dirompente. Tutto il resto lo sapevamo già, e il trito repertorio di rievocazioni del […]
ANTONIO DECARO A LECCE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA “Per la Puglia”. L’ INCONTRO GIOVEDI’ 30
(Rdl) ______________ “Sarà un incontro importante per condividere idee, energie e prospettive. Con Decaro portiamo avanti un progetto che mette al centro le persone, il lavoro e la qualità della vita dei pugliesi. Insieme vogliamo costruire una Puglia sempre più giusta, inclusiva e innovativa”. Così l’assessore Sebastiano Leo (nella foto), in occasione della presentazione ufficiale […]
FAIRPLAY, ENTUSIASMO, PASSIONE, SACRIFICIO: QUESTI GLI INGREDIENTI PRINCIPALI DELLA RICETTA DEL SUCCESSO DI UTOPIA SPORT
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VERNOLE CONTINUA LA SUA CORSA ALLA CONQUISTA DEI CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI DI TENNIS TAVOLO. di Carmen Leo ___________ Il Campionato di A2 paralimpico ha aperto le sue porte a una nuova stagione ricca di emozioni e sfide appassionanti. La squadra Utopia GG&C, composta da atleti determinati e motivati, i nostri SuperEroi […]
I PRIMI CINQUANT’ANNI D’ARTE DI LEONARDO VIOLA: IN PREPARAZIONE UNA MOSTRA ANTOLOGICA A LECCE
Quest’anno il maestro Leonardo Viola compie cinquant’anni di arte di pittura. Il poeta del colore, residente a Cisano Bergamasco (BG), ma pugliese di nascita, ha concluso a fine agosto una personale presso la Fondazione Palmieri di Lecce e dichiara di voler riassumere questo lungo viaggio artistico in una mostra antologica che sta preparando per il […]
