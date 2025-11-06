banner ad
IN MORTE DI TOMASO KEMENY

| 6 Novembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ______________ E’ morto ieri a Milano dove viveva, insegnava e animava il panorama poetico e culturale italiano e internazionale, Tomaso Kemeny. Aveva 86 anni.

Lo ricordiamo così:

LA RASSEGNA POETICA DI leccecronaca.it / “Il vortice”, UN INEDITO CHE CI HA REGALATO TOMASO KEMENY

