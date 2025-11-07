DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 7 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 7 novembre 2025.

La Chiesa festeggia Sant’Ernesto.

Auguri di buon compleanno ai nostri amici che compiono gli anni oggi: l’ attrice teatrale Tiziana Risolo, 57, e l’architetto e saggista Cosimo Massaro, 54.

7 novembre 1917. Russia: esplode la Rivoluzione d’Ottobre (La Russia usava ancora il calendario Giuliano, i riferimenti dell’epoca indicano quindi la data del 25 ottobre).

Lavori agricoli da iniziare oggi e da ultimare nel corso del mese.

In giardino si interrano i bulbi delle piante a fioritura primaverile.

Nell’ orto si raccolgono i carciofi appena giungono a maturazione, senza lasciarli indurire.

Si seminano in terreno aperto: fave, piselli, spinaci, aglio e cipolla. Seminano in ambiente protetto: valeriana, lattughe, cicorie, radicchi, rucola, ravanelli, spinaci.

Proverbio salentino: TE LI AMICI E DE LI PARIENTI NU CATTARE E NU BINDERE NIENTI

Con gli amici e con i parenti non comprare e non vendere niente.

Sarà vero, boh?

Category: Costume e società