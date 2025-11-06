QUARTA CAFFE’ VI INVITA A LECCE IN PIAZZA PALIO ALL’ AGRO.GE.PA.CIOK
AGRO.GE.PA.CIOK 2025
Scopri le ultime tendenze dell’arte del caffè dall’8 al 12 novembre a Lecce Fiere, Piazza Palio.
Dal 8 al 12 novembre 2025, Quarta Caffè ritorna con entusiasmo ad AGRO.GE.PA.CIOK, il Salone nazionale dell’arte dolciaria, cioccolateria, gelateria e dell’artigianato agroalimentare, che si terrà presso Lecce Fiere, Piazza Palio.
Durante questi cinque giorni, l’azienda sarà lieta di presentare al pubblico le sue esclusive miscele, emblema della qualità e dell’innovazione che caratterizzano Quarta Caffè. Utilizziamo le più pregiate qualità di caffè, garantendo una freschezza impareggiabile grazie alla tostatura separata, senza l’uso del sottovuoto.
Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno scoprire le ultime tendenze nell’arte del caffè. Saranno presenti dimostrazioni di Latte Art, per perfezionare la preparazione di un espresso ideale.
Quarta Caffè, leader di settore con un forte legame al territorio salentino, è orgogliosa di poter condividere ancora una volta la propria esperienza e passione con clienti e appassionati di caffè in questa edizione 2025 di AGRO.GE.PA.CIOK.
Vi aspettiamo in fiera presso AREA B – STAND 92/93/120/121.
Category: Costume e società, Cronaca, Eventi