LECCE, LITE TRA RIDER NEL PARCHEGGIO DI UN FAST FOOD: INTERVENGONO I CARABINIERI, UNO DENUNCIATO

(f.f.)__________

Momenti di tensione nella serata di ieri nel parcheggio di un noto fast food di Lecce, dove due rider sono arrivati alle mani dopo un acceso diverbio legato a questioni di lavoro. L’episodio è avvenuto nell’area esterna del Burger King, e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la discussione tra i due – un 43enne e un 32enne, entrambi leccesi e già noti alle forze dell’ordine – sarebbe nata per un contrasto sull’ordine delle consegne, ma in pochi istanti il confronto verbale si è trasformato in una lite furiosa.

Durante l’alterco, uno dei due avrebbe estratto dal bagagliaio della propria auto un’ascia, brandendola in modo minaccioso per intimorire l’altro. L’arrivo tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa ha permesso di riportare la calma e scongiurare conseguenze più gravi. L’arma impropria è stata immediatamente sequestrata, mentre entrambi gli uomini sono stati identificati e ascoltati per chiarire la dinamica dei fatti.

Al termine degli accertamenti, il 43enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetto atto a offendere. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza degli interventi rapidi delle forze dell’ordine nel prevenire situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica.

