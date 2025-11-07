MESAGNE, SCOVATO DEPOSITO DI DROGA IN CASA: ARRESTATO UN GIOVANE

(f.f.)__________

Continua l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti nella provincia brindisina. Nel pomeriggio del 5 novembre, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane residente a Mesagne, accusato di detenzione di droga con finalità di spaccio.L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Mesagne, impegnati in mirati controlli antidroga nel centro cittadino.

Durante una perquisizione personale e domiciliare, i poliziotti hanno scoperto 17 dosi di cocaina già pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 15 grammi, undici spinelli contenenti hashish e un ulteriore panetto della stessa sostanza di circa 3 grammi. Nel corso dell’ispezione è stato inoltre rinvenuto tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi e una consistente somma di denaro contante, pari a circa 20.000 euro, in prevalenza in banconote da 50, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Alla luce dei numerosi indizi raccolti e delle precedenti segnalazioni a suo carico per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, il giovane è stato dichiarato in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, è stato trasferito presso la Casa Circondariale del capoluogo dopo le formalità di rito. L’indagine prosegue per accertare la provenienza della sostanza e per individuare eventuali complici coinvolti nella rete di spaccio.

Category: Cronaca