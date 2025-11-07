MINACCIA L’ANZIANA CONNAZIONALE: ESPULSO CITTADINO ROMENO

(f.f.)__________

Attimi di paura per una donna rumena di 78 anni, minacciata di morte da un connazionale che pretendeva di acquistare la sua abitazione. L’uomo, di nazionalità rumena, avrebbe estratto una pistola a gas durante un acceso diverbio, intimando all’anziana di cedergli la casa.La vittima, terrorizzata, si è rivolta immediatamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, dove ha sporto denuncia.

Le indagini condotte dalla Sezione Investigativa hanno permesso di rintracciare l’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno trovato una pistola a gas modello Beretta, priva del tappo rosso di sicurezza, che è stata sequestrata.L’aggressore è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate.

Il Questore di Lecce, considerata la gravità del comportamento e i rischi per la pubblica sicurezza, ha emesso un decreto di allontanamento immediato dal territorio nazionale: l’uomo dovrà lasciare l’Italia entro dieci giorni.

Category: Cronaca