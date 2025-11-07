TENTA UNA RAPINA IN UN COMPRO ORO, ARRESTATO GIOVANE DI COPERTINO

(f.f.)__________

Momenti di paura in un negozio di compravendita oro nel centro di Copertino, dove un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo un tentativo di rapina finito male. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo si sarebbe introdotto nell’attività commerciale fingendo di voler far valutare un quadro. Approfittando di un momento di distrazione del dipendente, avrebbe poi estratto un coltello a scatto, aggredendolo e intimandogli di aprire la cassaforte.

La vittima, riuscita con prontezza ad attivare l’allarme collegato al 112, ha messo in fuga il malvivente, che si è dileguato a piedi tra le vie circostanti. Grazie al rapido intervento dei Carabinieri della Tenenza di Copertino, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Gallipoli, il sospettato è stato individuato e bloccato poco dopo nei pressi della propria abitazione.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato un coltello compatibile con quello descritto dal dipendente, poi sequestrato. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere di Lecce, su disposizione della Procura. Il dipendente, rimasto ferito durante la colluttazione, è stato medicato e dimesso con una prognosi di alcuni giorni. Le indagini proseguono per accertare la piena responsabilità del 32enne, che al momento resta sottoposto a procedimento penale in fase preliminare.

Category: Cronaca