TONY TUNDO COL SUO ROMANZO “Sono solo le nuvole” A GALATINA SABATO 8

Sabato 8 novembre 2025 alle ore 18.00, la Libreria Viva Athena Mondadori (Via Liguria 73) a Galatina (Le),accoglierà la presentazione ufficiale del libro di Tony Tundo dal titolo “Sono solo le nuvole”, edito da Edizioni Esperidi nella collana VadeMeCum. Marisa Fortuzzi dialogherà con l’autrice mentre alcuni passi saranno letti da Daniela Sodo. Sarà presente l’editore Claudio Martino.Info 389 566 1849.

Il libro La vita ordinaria di una donna, decennio dopo decennio, che acquista consapevolezza di sé assorbendo la lezione della Storia. Dagli anni ‘50 all’oggi, la matassa dei ricordi si dipana sullo sfondo delle parole di cantautori, poeti, scrittori illustri. Il bisogno di restituire autorevolezza ai “grandi”, per celebrarne l’immortalità, prima che cali il sipario dell’oblio in un mondo dell’effimero. Il percorso sottende la metafora della vita come viaggio che non esclude il dolore, anch’esso una riserva aurea cui attingere. Perché il “vento che, nella tempesta, lacera le vele è proprio lo stesso vento che, spinge il naufrago verso il porto”. Chi ha vissuto con passione il suo tempo questo lo sa e, con infinito ardore, passa il testimone a quelli che gli hanno dato in prestito il mondo: i giovani. Perché poi, cosa lasci a chi ami se non racconti chi sei?

L’autore. Tony Tundo (Galatina 1949) è docente in pensione di Latino e Greco inizialmente, poi di Letteratura Italiana e Storia negli Istituti superiori. Più volte presidente negli Esami di Stato e commissaria negli esami abilitanti per l’insegnamento presso Università del Salento. Ha coordinato dal 2004 al 2013 la filiale salentina della Fondazione Onlus Popoli e Costituzioni con sede a Modugno (Bari), organizzando eventi e convegni che hanno visto la partecipazione di numerose personalità culturali e politiche del territorio per promuovere la difesa e l’attuazione del dettato costituzionale. Ha scritto per la rivista della Fondazione stessa Sudcritica.it nelle sezioni Cultura e spettacolo e Cronaca. Contemporaneamente è stata vicepresidente dell’Università popolare Aldo Vallone a Galatina.

Tony Tundo, “Sono solo le nuvole”, (collana VadeMeCum)

pp. 92, ISBN 978-88-5534-211-7, 13.00 €, Edizioni Esperidi, Ottobre 2025

