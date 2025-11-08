banner ad
DIARIO DEL GIORNO / SABATO 8 NOVEMBRE 2025

| 8 Novembre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è sabato 8 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Goffredo.

Oggi compie 77 anni il nostro amico Elio Giordano, musicista leccese: tanti auguri e ad maiora!

Sempre oggi, sempre a Lecce, festeggia il suo compleanno il nostro amico Antonio Miloro: tanti auguri!

E a Copertino tanti auguri per i suoi 30 anni alla ballerina, attrice e coreografa Sophie Guida!

Iniziano un po’ in tutta Europa i preparativi per le cene, le degustazioni del vino novello, i mercatini all’ aperto e le fiere, per San Martino, giorno 11 prossimo.

8 novembre 1950. Guerra di Corea. Il tenente dell’aviazione statunitense Russell J. Brown abbatte due MiG-15 nordcoreani nella prima battaglia tra aerei a reazione della storia.

Proverbio salentino: LU CANE SECUTA LU STRAZZATU
Il cane insegue lo straccione.
Questo vecchio adagio dialettale sta a significare che su coloro che sono in difficoltà, spesso il destino si accanisce con un susseguirsi di eventi negativi.

