DIARIO DEL GIORNO / SABATO 8 NOVEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è sabato 8 novembre 2025.
La Chiesa festeggia San Goffredo.
Oggi compie 77 anni il nostro amico Elio Giordano, musicista leccese: tanti auguri e ad maiora!
Sempre oggi, sempre a Lecce, festeggia il suo compleanno il nostro amico Antonio Miloro: tanti auguri!
E a Copertino tanti auguri per i suoi 30 anni alla ballerina, attrice e coreografa Sophie Guida!
Iniziano un po’ in tutta Europa i preparativi per le cene, le degustazioni del vino novello, i mercatini all’ aperto e le fiere, per San Martino, giorno 11 prossimo.
8 novembre 1950. Guerra di Corea. Il tenente dell’aviazione statunitense Russell J. Brown abbatte due MiG-15 nordcoreani nella prima battaglia tra aerei a reazione della storia.
Proverbio salentino: LU CANE SECUTA LU STRAZZATU
Il cane insegue lo straccione.
Questo vecchio adagio dialettale sta a significare che su coloro che sono in difficoltà, spesso il destino si accanisce con un susseguirsi di eventi negativi.
Category: Costume e società