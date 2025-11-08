LA RIFLESSIONE / UN SABATO ITALIANO. I NOMI SONO CONSEGUENZA DELLE COSE, O LE COSE CONSEGUENZA DEI NOMI?

di Giuseppe Puppo _____________

E’ strano come a volte ritornino in mente, apparentemente per caso, cose che sembravano dimenticate. Ma mai niente avviene per caso.

E’ successo di nuovo questa mattina, di un sabato italiano.

In un’ altra mia vita, per alcuni anni, a Torino, lavoravo, anche di sabato, al mattino all’ufficio stampa della Giunta Regionale, di base in corso Regina all’Assessorato alla Sanità, e poi la sera al giornale. Il sabato però al giornale non si lavorava, perché la domenica non usciva, e quindi il sabato, dal pomeriggio, sera e notte, a meno che non ci fosse qualche evento da seguire, o qualche emergenza, per l’assessorato, avrei potuto dedicarlo anche ad altro…

Sì, ma…In quel periodo l’altro, era, per una ragione, o per l’altra, sempre un problema…Ma questa è un’altra storia, ed è una storia lunga.

La storia, breve, che invece voglio raccontare adesso, che non a caso mi è di nuovo ritornata in mente ‘stamattina, è di un fax, che arrivava da Roma, da qualche ministero o qualche dipartimento, adesso non mi ricordo più bene, e da chi era firmato, il funzionario responsabile. Non arrivava tutte le settimane, arrivava quando ce n’era motivo, ma se arrivava, arrivava puntualmente solo il sabato, da mezzogiorno alle 13.00, giusto prima della chiusura di tutti gli uffici.

Per me, era un incubo, quando arrivava, un sollievo, se non arrivava.

Ne traevo infallibile auspicio, per le ore seguenti, perché se arrivava era una condanna: infatti, alla luce e al buio del poi, c’è da aggiungere che non sbagliava mai…

Il funzionario che firmava quei fax ministeriali si chiamava Sabato Malinconico.

Category: Costume e società