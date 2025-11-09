DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 9 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Teodoro.

Il 9 novembre 1989, crolla il Muro di Berlino, che sancisce la nascita della Germania unita ed è considerato il simbolo della fine dei regimi comunisti in Europa.

Data cardine della Storia.

Il Muro di Berlino (nome ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, Barriera di protezione antifascista) era un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo della Germania comunista (Repubblica Democratica Tedesca, filosovietica) per impedire che i berlinesi che erano capitati nella Germania comunista scappassero nella Germania occidentale, quella libera e democratica. È stato considerato il simbolo della cortina di ferro, linea di confine europea tra la zona d’influenza statunitense e quella sovietica durante la così detta Guerra Fredda.

Proverbio salentino: LU CANE SCAUTATU TIME L’ACQUA FRIDDA

Il cane che si è scottato teme l’acqua fredda.

Così come il cane che scottatasi la bocca bevendo dell’acqua calda diventa diffidente e timoroso anche in presenza di quella fresca, allo stesso modo una persona che è rimasta scottata dal comportamento di qualcuno, magari di un amico, diventa diffidente nei confronti di tutti gli amici, compresi quelli che non hanno nessuna colpa, e che invece sono persone sulle quali si potrebbe contare in qualsiasi momento.

Di questo proverbio esistono diverse versione, ma a noi questa è sembrata quella più corretta, perché gioca su quella che a prima vista sembra una contraddizione, ossia il timore che qualcuno può avere per l’acqua fresca, che disseta e rinfresca, ma dopo un attimo di riflessione il paradosso viene meno e si comprende appieno l’insegnamento di questo antico proverbio.

