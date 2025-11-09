MIRCO TURCO DEDICA L’ULTIMO NUMERO – IL SESTO – DELLA RIVISTA “Obscura” ALLE TECNICHE DELLE INDAGINI INVESTIGATIVE

Comunicazione dell’editore Stefano Donno ___________

Esce “OBSCURA 06 – FORENSIC”: Il nuovo manuale che svela i segreti della criminalistica moderna, oltre i cliché del True Crime

Curato da Mirco Turco ed edito da I Quaderni del Bardo edizioni di Stefano Donno, il volume analizza con rigore scientifico le sfide dell’investigazione: dalla psicologia della menzogna alla criminalità minorile e alla tratta.

Lecce, novembre 2025 – In un’epoca dominata dal true crime e dalle serie TV, distinguere la realtà investigativa dalla finzione mediatica è diventato fondamentale. Nasce con questo obiettivo “OBSCURA 06 – FORENSIC” , un nuovo e rigoroso manuale che prosegue la fortunata serie della rivista omonima, edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e curato da Mirco Turco.

Il volume, unico nel suo genere, raccoglie i contributi scientifici e formativi elaborati al termine del Master Annuale in Criminalistica Forense svoltosi a Lecce. L’opera si rivolge non solo agli addetti ai lavori – Avvocati, Forze dell’Ordine e investigatori – ma anche a studenti e al crescente pubblico di appassionati che desiderano una comprensione autentica della materia.

“FORENSIC” offre un percorso analitico che spazia dalle tecniche investigative classiche e l’analisi della scena del crimine, fino ad addentrarsi in territori specialistici di grande attualità. Il libro dedica capitoli approfonditi all’analisi psicologica dell’interrogatorio , alla prossemica in aula di tribunale e all’affascinante “arte della menzogna grafologica” , svelando come la perizia sulla scrittura possa smascherare falsificazioni e dissimulazioni.

Il manuale si distingue per la capacità di connettere la tecnica forense alle emergenze sociali. Vengono infatti affrontati con lucidità temi complessi come il trattamento del minore imputato , la psicologia della devianza giovanile , la prospettiva della persona tossicodipendente e il dramma della migrazione legata alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione.

“Il crimine, nella sua eterna mutevolezza, si palesa sotto forme sempre nuove” – scrive il curatore Mirco Turco nella prefazione – “Questo manuale si erge come una guida scaltra ed esperta tra i grigi labirinti della scienza forense… un percorso che non è solo fatto di prove tangibili e indizi raccolti, ma anche di psicologia, grafologia e tecnologia, dove la ricerca della verità si trasforma in un esercizio progressivo e raffinato di ragionamento e interpretazione.”

Nato da un’idea editoriale di Giuseppe Lodeserto , il volume raccoglie i contributi di giovani studiosi laureati in materie umanistiche , i cui elaborati sono stati verificati dai tutor delle rispettive materie.

Ecco chi ha contribuito al volume: Chiara Affinito, Nicoletta Chirivì, Pietro D’Auria, Silvia De Nuzzo, Giada Galasso, Laura Luciano, Dalila Mazzeo, Giovanna Musso, Roberto Pezzuto, Daphne Pucci, Michela Spedicato, Paola Turi.

