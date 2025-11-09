SPARANO CONTRO UN’AUTO PARCHEGGIATA A TORRE VADO

(f.f.)__________

Paura nel pomeriggio di ieri a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, dove un’auto parcheggiata è stata colpita da tre colpi d’arma da fuoco. I carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica e il movente del misterioso episodio.

Erano circa le 16.30 quando in via Amalfi, una tranquilla zona residenziale della marina, qualcuno ha esploso tre fucilate contro una Alfa Romeo Mito rossa appartenente a un 37enne del posto.

L’uomo, che si trovava in casa con la famiglia nella sua abitazione estiva, ha sentito i colpi e, uscito di corsa, ha scoperto che la sua vettura era stata presa di mira.I proiettili hanno distrutto il lunotto posteriore e danneggiato la carrozzeria. Subito è scattata la chiamata ai carabinieri: sul posto sono intervenute le pattuglie della stazione di Morciano di Leuca e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase.L’auto è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i militari hanno ascoltato il proprietario per ricostruire i fatti.

Al momento nessuna pista è esclusa, anche se tra le ipotesi più accreditate vi è quella di un atto legato a contrasti di natura privata. Le indagini proseguono per individuare l’autore o gli autori del gesto e capire se l’obiettivo fosse proprio l’uomo o si sia trattato di un avvertimento.

