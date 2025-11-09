UN LAPSUS SULL’ABISSO: LAVORO STRAORDINARIO PER ‘LE BOMBETTE’

(g.p.) _______________ Non voglio fare…invasione di campo, non voglio avventurarmi in territori che non mi competono. Però, ecco… Per restare in argomento, mi permetto di fargli un assist…

Aspettiamo tutti il commento al campionato – di solito arriva in redazione il martedì mattina, a turno completato nella notte precedente- che con la rubrica settimanale LE BOMBETTE DELLA DOMENICA regala a leccecronaca.it Andrea Sciolti, in cui, al di là delle notazioni propriamente calcistiche, sempre ironiche, divertite e divertenti, egli esercita la sua versatile quanto brillante cultura, applicandola ai fatti e ai misfatti delle partite: una specie di Maalox ma gradevolissimo, che serve a far digerire tutto e a strappare qualche risata che non guasta mai.

Questa volta, dovrà fare ricorso anche alla psicoanalisi.

Già… Sigmund Freud scoprì che non si trattava di semplici errori casuali, ma sosteneva che quelli che dal suo scopritore si chiamano appunto “lapsus freudiani” siano in realtà l’espressione di profondi meccanismi interiori altrimenti rimasti taciuti, inespressi, repressi.

Che cosa è passato per la mente al signor Rosario Abisso di Palermo nel suo solenne annuncio urbi et orbi? Che partita gli hanno fatto rivedere al monitor? Che film ha proiettato egli stesso nella sua mente, in quei pochi secondi?

Fatto sta che quest’arbitro sgradito ai Giallorossi anche questa volta ha lasciato il segno del suo passaggio al Via del Mare.

E io ho finito. Mi sia concesso aggiungere solo da inguaribile laudator temporis acti che… Si stava meglio quando si stava peggio, ecco.

Un tempo valeva il celeberrimo postulato “è rigore quando l’arbitro fischia” formulato dall’indimenticabile Vujadin Boskov: e buonanotte a tutti quanti, e basta.

Adesso non è più così. Adesso c’è il Var, che, con imperscrutabili interventi audio e video su tutti i campi collegati, irradia occulte strategie da Lissone, cittadina della Brianza proprio per questo diventata ormai famosa.

Category: Costume e società, Sport