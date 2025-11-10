DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 10 novembre 2025.

La Chiesta festeggia San Oreste.

Ad Alessandria è il giorno della festa patronale di San Baudolino.

Secondo la testimonianza di Paolo Diacono, visse da eremita al Foro (oggi Villa del Foro, frazione del comune di Alessandria), ed era dotato del dono dei miracoli e della profezia.

Quando, durante una battuta di caccia, il nipote di Liutprando fu erroneamente colpito, il re mandò un messo a chiamare Baudolino, affinché gli prestasse le cure necessarie, ma quando il messo giunse dall’eremita questi affermò di sapere già tutto e di non poter fare più niente perché il ragazzo era già spirato, come in effetti era avvenuto.

Morì intorno al 740 e fu sepolto a Villa del Foro, ma, quando venne fondata la città di Alessandria, i suoi cittadini vi si trasferirono portando con sé le reliquie del santo.

In seguito alla costruzione della nuova chiesa nel quartiere “Cristo”, consacrata il 18 aprile 1979, le reliquie sono state trasferite nell’apposita cripta costruita sotto la chiesa stessa.

In Turchia è il giorno del ricordo di Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), padre della Turchia moderna.

Proverbio salentino: SE LU PANARU AE E BENE L’AMICIZIA SE MANTENE, SE LU PANARU AE E NU TORNA L’AMICIZIA SE FRASTORNA.

Se il cesto va e viene l’amicizia si mantiene, se il cesto va e non torna l’amicizia si frastorna.

Cicerone dava talmente tanta importanza all’amicizia che scriveva:”Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi“, una citazione datata, ma sempre attuale.

Per cui questo proverbio ci ricorda che l’amicizia si coltiva giorno per giorno, ma che sopratutto non dobbiamo pensare che tutto ci è dovuto, per cui se riceviamo un pensiero gentile, un dono, un regalo, è bene ricambiarlo senza far passare troppo tempo.

