CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SALENTO: MIGLIAIA DI PERSONE E VEICOLI SOTTOPOSTI A VERIFICA

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel Salento. Anche nella settimana appena trascorsa, su disposizione del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, è stato potenziato il dispositivo di pattugliamento in diverse aree della provincia, da Lecce a Taurisano, passando per Casarano, Otranto e Galatina.

L’obiettivo è duplice: prevenire e contrastare i reati predatori, come furti e rapine, e monitorare le attività commerciali, le sale giochi e gli esercizi pubblici, sia nei centri storici che nelle periferie. I controlli hanno riguardato anche fenomeni di illegalità diffusa, tra cui l’abusivismo nel trasporto passeggeri, la vendita non autorizzata di merce, la contraffazione di prodotti e la pirateria digitale, oltre a episodi di accattonaggio e prostituzione su strada.

Particolare attenzione è stata rivolta alle zone ad alta concentrazione di giovani e ai pressi delle stazioni ferroviarie, aree considerate più esposte a episodi di degrado o microcriminalità. Durante i posti di blocco, gli agenti hanno verificato documenti e caratteristiche tecniche di veicoli e motocicli per accertare eventuali modifiche irregolari.

Alle operazioni hanno preso parte numerose unità della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, le Volanti, la Squadra Mobile, la Scientifica, i Commissariati territoriali e la Polizia Locale dei vari comuni coinvolti.

Il bilancio dell’attività, riferito al periodo dal 3 al 9 novembre, è imponente: 3.896 persone identificate, 1.637 veicoli controllati e oltre 2.200 verifiche complessive effettuate su tutto il territorio salentino. È stato inoltre disposto il fermo temporaneo di un’auto risultata con la revisione scaduta da oltre un anno.

Sul fronte amministrativo, a Lecce sono stati ispezionati cinque locali tra bar, ristoranti e sale giochi situati in via Taranto, via Bastianutti, via Leuca, via Siracusa e Piazzetta Arco di Trionfo. A Casarano, invece, le verifiche hanno riguardato tre esercizi, tra bar e centri scommesse, dislocati in Piazzetta Petracca, Corso Leonardo da Vinci e via Salvatore De Matteis.

Le attività di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità in tutta la provincia di Lecce.

