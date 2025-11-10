RUBATA L’AUTO DEL SINDACO DI TRICASE: INDAGINI IN CORSO SUL FURTO NOTTURNO

(f.f.)______________

Nuovo episodio di microcriminalità nel basso Salento. Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, ignoti hanno sottratto l’auto del sindaco di Tricase, Antonio De Donno, che si trovava regolarmente parcheggiata nei pressi della sua abitazione.

Il primo cittadino ha scoperto il furto soltanto al mattino successivo, quando si è accorto dell’assenza della sua Fiat 500L. Immediata la denuncia presentata ai carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili e chiarire le modalità con cui il mezzo è stato portato via.

L’episodio si inserisce in una serie di furti d’auto che, nelle ultime settimane, stanno interessando diverse aree del Salento, destando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere elementi utili all’indagine.

Per ora, il sindaco non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, preferendo mantenere il riserbo sull’accaduto. L’episodio, tuttavia, riaccende l’attenzione sulla sicurezza cittadina e sulla necessità di intensificare i controlli notturni nelle aree residenziali.

