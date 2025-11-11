ANZIANO SI PERDE NEL BOSCO DI CARPIGNANO, SALVATO DAI CARABINIERI

(f.f.)____________

Una mattinata di grande apprensione si è fortunatamente conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri della Stazione di Soleto, intervenuti per soccorrere un uomo di 77 anni che si era smarrito in un’area boschiva del territorio di Carpignano Salentino.

L’anziano, residente a Galatina, aveva deciso di addentrarsi da solo tra i sentieri della macchia salentina nelle prime ore del mattino. Dopo qualche tempo, però, la fitta vegetazione e l’assenza di punti di riferimento lo hanno disorientato, facendogli perdere completamente la via del ritorno. Resosi conto di trovarsi in difficoltà, l’uomo ha avuto la lucidità di contattare il numero unico di emergenza 112, chiedendo aiuto.

Fondamentale si è rivelata la prontezza dell’operatore della Centrale Operativa, che ha mantenuto costantemente il contatto telefonico con l’anziano, riuscendo a tranquillizzarlo e a raccogliere preziose informazioni per individuare la zona in cui si trovava. Nel frattempo, una pattuglia dei Carabinieri di Soleto si è immediatamente diretta verso l’area indicata, iniziando le ricerche a piedi tra i sentieri e la vegetazione fitta.

Dopo un’intensa perlustrazione, i militari sono riusciti a individuare l’uomo, visibilmente spaventato ma in buone condizioni fisiche. Dopo averlo rassicurato, lo hanno accompagnato fino al punto in cui aveva lasciato la propria automobile, consentendogli di riprendersi dallo spavento e di tornare finalmente a casa.

L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza del presidio costante dei Carabinieri sul territorio e la loro vicinanza concreta alla popolazione, in particolare agli anziani, spesso più esposti a situazioni di rischio anche in contesti apparentemente ordinari. La tempestività dell’intervento e l’attenzione umana mostrata dai militari hanno permesso di evitare che una semplice passeggiata si trasformasse in una tragedia, riaffermando il ruolo dell’Arma come punto di riferimento essenziale per la sicurezza e la tutela dei cittadini.

