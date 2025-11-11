TAURISANO, GIOVANE SORPRESO CON OLTRE CINQUANTA DOSI DI COCAINA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

(f.f.) ____________

È finita con un arresto l’operazione di controllo condotta nella serata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato nel centro abitato di Taurisano. Un giovane di 22 anni, Matteo Cera, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con numerose dosi di cocaina pronte per la vendita e una somma di denaro ritenuta il frutto dell’attività di spaccio.

Durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati legati al traffico di droga, le volanti hanno notato un ragazzo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di via Tevere, zona da tempo monitorata perché considerata punto di riferimento per lo smercio di stupefacenti. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha mostrato un atteggiamento nervoso e ha tentato di allontanarsi rapidamente, attirando l’attenzione degli agenti.

Fermato per un controllo, il 22enne è apparso subito agitato e ha fornito risposte evasive circa la sua presenza in quel luogo. Gli operatori, insospettiti anche da un rigonfiamento evidente nelle tasche dei pantaloni, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Dalla verifica è emerso che il ragazzo nascondeva 35 grammi di cocaina, già suddivisi in 59 dosi di varia grammatura, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 420 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e due telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per organizzare gli scambi.

Il giovane è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto ai domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni del Tribunale.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato sul territorio salentino e l’impegno quotidiano nel contrastare la diffusione di droga, soprattutto tra i più giovani, in aree urbane considerate a rischio per la presenza di fiorenti attività di spaccio.

Category: Cronaca