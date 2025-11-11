GALATINA, 51ENNE ARRESTATO DOPO IL RITROVAMENTO DI DROGA IN CASA: REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA

(f.f.)__________

È finito in carcere un 51enne galatinese, già noto alle forze dell’ordine, dopo che la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. L’uomo, che si trovava in affidamento ai servizi sociali dallo scorso giugno, è stato sorpreso nei giorni scorsi in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento delle dosi.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 4 novembre, quando gli agenti del Commissariato di Galatina hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dove il 51enne viveva con la sua compagna. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto piccole quantità di cocaina, hashish e marijuana, tutte già suddivise in dosi pronte per la vendita, oltre a tre bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento.

Considerata la natura e la suddivisione dello stupefacente, l’uomo e la sua compagna sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Tuttavia, la scoperta della droga ha portato all’immediata revoca della misura alternativa alla detenzione, poiché l’indagato aveva violato le prescrizioni dell’affidamento in prova.Il successivo 7 novembre, l’Ufficio di Sorveglianza di Lecce ha emesso un decreto di sospensione dell’affidamento, ordinando il suo trasferimento in carcere.

Il giorno seguente, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Galatina hanno dato esecuzione al provvedimento, conducendo l’uomo presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca