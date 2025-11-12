CASARANO, SCOPERTO LABORATORIO DI MARIJUANA IN CASA, GIOVANE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO

(f.f.)____________

Una coltivazione domestica di marijuana nascosta tra le mura di un’abitazione è stata scoperta dagli agenti del Commissariato di Taurisano, che hanno denunciato un uomo di 36 anni residente a Casarano. Nel corso di un controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga, i poliziotti hanno rinvenuto quasi cinque chili di sostanza stupefacente già pronta per la vendita.

L’operazione è scaturita da una mirata attività d’indagine che aveva fatto emergere sospetti su un possibile giro di coltivazione e produzione artigianale. Dopo aver raccolto elementi sufficienti, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove hanno scoperto una pianta di marijuana alta circa due metri, coltivata in un vaso e protetta da una piccola serra realizzata sul terrazzo.

Ma la scoperta più rilevante è avvenuta in un locale adiacente, adibito a vero e proprio laboratorio per l’essiccazione e il confezionamento dello stupefacente. All’interno sono stati trovati numerosi barattoli contenenti infiorescenze e foglie essiccate, oltre a polvere ottenuta dalla macinazione della pianta. Presenti anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Complessivamente, la droga sequestrata ammonta a circa 4,7 chilogrammi. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nel giro illecito.

Category: Cronaca