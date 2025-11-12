LECCE, NELLA NOTTE DUE AUTO FERME IN STRADA DISTRUTTE DALLE FIAMME

(f.f.) ___________

Momenti di paura nelle prime ore della notte in piazzale Genova, dove due automobili sono state avvolte dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 3.15, quando una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno domato l’incendio prima che le fiamme potessero estendersi ai veicoli circostanti. Le due vetture, una Toyota Corolla e una Volvo V40, sono state gravemente danneggiate nonostante la rapidità dell’intervento.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche per stabilire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dall’origine accidentale fino alla possibile matrice dolosa. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma la paura tra i residenti è stata tanta. L’episodio riaccende l’attenzione sui numerosi casi di incendi notturni di auto che negli ultimi mesi hanno interessato la provincia di Lecce.

Category: Cronaca