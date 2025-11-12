STORIA DEL LECCE PER VERI TIFOSI: CURIOSITA’ STATISTICHE GIALLOROSSE ALL TIME

Il Giallorosso Salentino appartiene a uno dei club più antichi d’Italia nato nel 1908, e per diverse stagioni la squadra è stata al top delle scommesse sportive in Serie B e Serie C, raggiungendo anche vette notevoli in Serie A.

La storia del Lecce ci presenta tutti gli ingredienti più affascinanti del pallone, con stagioni che hanno visto un grande calcio espresso in campo dai giocatori e allenatori più forti: se sei un vero tifoso devi conoscere assolutamente queste curiosità statistiche.

Qual è stato il primo match in Serie A del Lecce?

Nella stagione 1985/1986 il Lecce esordisce in Serie A disputando il primo match in trasferta contro l’Hellas Verona. Era l’8 settembre del 1985 e la gara termina 2 – 2. Durante la terza giornata di campionato, il 22 settembre 1985, c’è l’esordio al Via del Mare con il match Lecce – Torino che termina 0 – 0.

Quali sono le prime vittorie dei Lupi in Serie A?

La prima vittoria nella massima categoria avviene quasi due mesi dopo l’inizio del campionato, nella gara Lecce – Udinese, che termina 2 – 0 per i Giallorossi: era la settima giornata, il giorno 3 novembre 1985. Per la prima vittoria in trasferta bisogna attendere fino alla 29esima giornata, il 20 aprile del 1986, quando il Lecce vince 2 – 3 sulla Roma all’Olimpico.

Match del Lecce vinti con il miglior gap

La vittoria che segna il numero record di 5 reti in Serie A è datata 31 ottobre 1993 ed è il match in casa Lecce – Atalanta, terminato 5 – 1. Il 2 febbraio 2020 i Lupi Salentini ripetono l’impresa spazzando via per 4 – 0 il Torino alla 22esima giornata.

In trasferta è l’1 – 4 contro il Messina del 2004 a dominare lo score, anche se nel 2024 alla 33esima giornata, il Lecce ha vinto 0 – 3 fuori casa contro il Sassuolo.

Altri record statistici del Lecce in Serie A

Il miglior piazzamento dei Salentini è quello della stagione 1988/1989, quando chiusero i giochi alla nona posizione, tuttavia, questo primato non è lo stesso del record di punti conquistati nella massima categoria. Per quanto riguarda il campionato a 20 squadre, il record di punti del Lecce è quello del campionato 2004/2005, quando il club chiuse la stagione al decimo posto con 44 punti. In questa stagione i Lupi realizzano anche il record di 66 gol segnati in un solo campionato.

I migliori Lupi Giallorossi nella storia del Lecce

Entriamo adesso nell’Olimpo dei migliori calciatori che hanno scritto la storia delle statistiche, come Michele Lorusso, che domina la classifica delle presenze con 418 match in Giallorosso.

In Coppa Italia è Carmelo Miceli con 37 match a fissare il record all time, così come per i match di Serie B, che sono 264. In Serie A cambia il nome del Lupo Salentino più fedele, che è Guillermo Giacomazzi con 196 gare nella massima categoria. In Serie C domina la classifica Giuseppe Materazzi con 228 presenze.

Eccoci arrivati alla zona bollente della storia giallorossa, con Anselmo Bislenghi che domina la classifica a quota 87 gol segnati con il Lecce in campionato. In Coppa Italia è stato Pedro Pasculli il miglior bomber con 8 reti, mentre in Serie A domina la classifica con 32 gol Ernesto Chevanton.

In Serie B il miglior bomber all time del Lecce è Massimo Coda, con 42 gol segnati dal 2020 al 2022, mentre in Serie C è Anselmo Bislenghi il miglior bomber della categoria: 87 gol per lui. Vucinic e Chevanton condividono il record di 19 gol segnati con il Lecce in Serie A in una sola stagione.

Category: Sport