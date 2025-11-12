NELLA NOTTE SI SCHIANTA CON L’AUTO CONTRO UN MURO, MUORE GIOVANE DI 20 ANNI DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Rdl) _______________ Drammatico incidente stradale mortale questa notte a San Vito dei Normanni, sulla provinciale per Mesagne. Il bilancio è di un morto.

La vittima è Angelo Prete, 20 anni, di San Vito dei Normanni.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dellla Fiat 500 Abarth che guidava. L’auto è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione privata, sfondandolo.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: il giovane è morto senza che i soccorritori del 118, nel frattempo sopraggiunti, potessero fare più nulla.

Category: Cronaca