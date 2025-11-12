“Una balena in spiaggia” PER UNA MISTERIOSA RAGAZZINA – MODELLO, NEL ROMANZO DI VINKO MODERNDORFER

di Raffaele Polo _____________

È un destino che alla letteratura per l’infanzia sia una balena a primeggiare tra i protagonisti. E anche un testo cupo e ricco di sottintesi bibici come ‘Moby Dick’ finisce in mano ai bambini… In ordine di tempo, lo scritto più recente con un cetaceo al centro della narrazione è questo ‘Una balena in spiaggia’, per i tipi di Besa Muci nella collana Rendez-vous, (pagine 232, 16 euro).

È il primo romanzo, tradotto in Italia da Lucia Gaja Scuteri, dello scrittore e drammaturgo sloveno Vinko Möderndorfer, vincitore in patria del premio Desetnica nel 2017 e selezionato per la prestigiosa IBBY Honour List 2018. Un romanzo delicato e potente, forte e profondo, capace di regalarci un personaggio indimenticabile e metterci davanti ai nostri limiti e alle nostre fragilità. Una scrittura nitida e affilata che apre uno squarcio su una realtà, quella della diversità narrata in tutta la sua verità e complessità.

Spigliata, intelligente, con una grande cultura e uno spiccato sarcasmo, la quasi tredicenne Nika è una figlia e una studentessa modello: quella che accontenta tutti i desideri dei suoi genitori e la stessa che mette in difficoltà gli insegnanti con le sue idee alternative e gli appellativi che affibbia loro descrivendone pregi e difetti.

Dopo il trasferimento dalla Francia, non le è stato difficile ricominciare con nuovi amici e nuovi compagni di classe, è così popolare che fin da subito il suo fascino ha conquistato tutti.

Barbi, Petra, e poi ancora Milan, Matevž e infine Aleks, per il quale sente un’attrazione, sono il gruppo con il quale passa ricreazioni, ore di ginnastica e feste di compleanno. Ma (perché in questo quadro perfetto c’è un ‘ma’), nessuno dei suoi amici ha ancora conosciuto la sua famiglia, anzi nessuno riesce a capire dove Nika viva veramente. E lei ci tiene a tenerlo ben nascosto, a evitare in tutti i modi che loro arrivino a incontrare i suoi parenti.

È evidente che nasconda qualcosa e quel qualcosa presto verrà a galla, mandando in crisi il suo mondo.

Questa intrigante storia è inventata da Vinko Möderndorfer (1958): uno scrittore, poeta, saggista, drammaturgo e regista sloveno. Ha diretto più di cento spettacoli teatrali e scritto oltre sessanta libri.

Category: Cultura, Libri