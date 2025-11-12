DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 12 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Renato.

Buon onomastico ai nostri lettori che portano questo nome.

Claudio Martino di Monteroni, titolare delle Edizioni Esperidi, compie 54 anni: auguri!

A Taranto ne compie 56 la cantante Mietta, che per sempre sarà nel nostro immaginario collettivo e individuale “trottolino amoroso”.

Da questa mattina siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

12 novembre 1982. In Unione Sovietica Jurij Andropov viene scelto per diventare Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico, nella successione a Leonid Breznev.

12 novembre 1989. Achille Occhetto dà il via alla svolta della Bolognina che poterà allo scioglimento del Partito Comunista Italiano.

Proverbio salentino: ALLU PUERCU NU NI CUMMENE LA CAMISA

Al maiale non è conveniente mettere la camicia.

Ci sono persone che data la loro natura è preferibile lasciarle nelle condizioni in cui si trovano, piuttosto che perdere tempo energie e denaro per cercare di renderle presentabili, così come è inutile ripulire e mettere un vestito ad un maiale, perché poco dopo seguirà la sua natura e andrà a rotolarsi nel fango.

Category: Costume e società