DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è giovedì 13 novembre 2025.
La Chiesa festeggia San Florido e Sant’Agostina.
A Mantova compie 82 anni l’ indimenticabile calciatore Roberto Boninsegna, che per sempre sarà “Bonimba”, come lo soprannominò Gianni Brera.
13 novembre 1970. Un ciclone tropicale colpisce l’area densamente popolata del Delta del Gange nel Pakistan orientale, l’odierno Bangladesh, uccidendo circa mezzo milione di persone: è considerato come il peggior disastro causato da cicloni.
Proverbio salentino: CI PORTA LA MUGGHERE A OGNI FESTINU E FACE BIERE LU CAVALLU A OGNI FUNTANA, NCAPU ALL’ANNU SE TROA LU CAVALLU BURZU E LA MUGGHIERE PUTTANA
Chi porta la moglie ad ogni festa e fa bere il cavallo ad ogni fontana, in capo all’anno si troverà il cavallo grasso (o bolso) e la moglie puttana.
Insomma in tutte le cose ci vuole moderazione.
