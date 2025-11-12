NOTTE DI TERRORE A MATINO: 37ENNE INFEROCITO LANCIA UNA BOMBOLA DI GAS E SCAPPA SUI TETTI. ARRESTATO

(f.f.)__________

Scene da film d’azione nella notte tra lunedì e martedì nel centro di Matino, dove un 37enne, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ha seminato il panico all’interno del proprio condominio. L’uomo è stato infine arrestato dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione, porto di armi improprie e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione che l’uomo condivide con la madre e il fratello. In preda a un violento stato di agitazione, il 37enne avrebbe chiesto loro del denaro, probabilmente per procurarsi della droga. Al rifiuto dei familiari, la situazione è degenerata rapidamente: l’uomo avrebbe cominciato a lanciare oggetti contro di loro e dal balcone, arrivando persino a scagliare una roncola e una bombola di gas, facendola rotolare giù per le scale del condominio. Un gesto che avrebbe potuto causare una tragedia di enormi proporzioni.

Spaventati, i familiari hanno chiesto aiuto componendo il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Matino, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile di Casarano. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo ha tentato una disperata fuga, arrampicandosi sui tetti delle abitazioni vicine nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è seguito un inseguimento ad alta tensione tra le tegole, nel buio della notte.

Dopo alcuni minuti di concitazione, i militari sono riusciti a bloccarlo in strada, dove l’uomo ha opposto una violenta resistenza. Durante l’arresto, ha provocato lievi ferite a due Carabinieri, uno dei quali ha riportato escoriazioni, mentre l’altro dolori all’addome.

Una volta immobilizzato, il 37enne è stato ammanettato e condotto in caserma per le formalità di rito. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca