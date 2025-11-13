RAID NOTTURNO TRA CARMIANO E LECCE: COLPITE GIOIELLERIA, BAR E RISTORANTE

(f.f.) _____________

Una scia di furti ha turbato la quiete della notte scorsa tra Carmiano e Lecce, dove tre esercizi commerciali sono finiti nel mirino dei ladri in una serie di colpi messi a segno con modalità fulminee e ben coordinate.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Roma a Carmiano, dove ignoti hanno preso di mira la gioielleria “L’Orafo”. I malviventi, dopo aver forzato la saracinesca e infranto la vetrina, si sono introdotti nel negozio riuscendo a sottrarre diversi gioielli e monili in oro esposti all’ingresso. L’allarme ha interrotto il colpo costringendo i ladri alla fuga, ma non prima di aver causato un danno stimato in circa 3.000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sia all’interno dell’attività che nelle vie limitrofe.

Poco dopo, la notte di furti si è spostata nel capoluogo salentino. A Lecce, un uomo solitario, con il volto nascosto da un casco integrale e a bordo di uno scooter, ha colpito due locali di via Taranto: il “Sudest Cafè” e il ristorante “La Locanda del Macellaio”. In entrambi i casi, il malvivente ha utilizzato lo scooter come ariete, sfondando la vetrata d’ingresso per poi impossessarsi del denaro contenuto nei registratori di cassa.

La Polizia di Stato, intervenuta immediatamente dopo le segnalazioni, ha avviato accertamenti incrociati per verificare se dietro i tre episodi possa esserci la stessa mano o un gruppo organizzato. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere cittadine e verificando eventuali analogie nel modus operandi con altri colpi avvenuti nelle ultime settimane nel Salento.

Tre furti in poche ore che hanno riacceso l’allarme sicurezza in zona e fatto scattare una fitta rete di controlli notturni da parte delle forze dell’ordine, nel tentativo di individuare e bloccare i responsabili di una serie di azioni rapide ma ben pianificate, che hanno lasciato dietro di sé danni e paura tra i commercianti.

