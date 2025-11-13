SURBO, FURGONE SOSPETTO RIVELA UNA MOTO RUBATA: DENUNCIATO UN 33ENNE TEDESCO PER RICETTAZIONE

(f.f.) _____________

Un normale controllo serale si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria nel parcheggio di un noto centro commerciale di Surbo. I Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di prevenzione contro i reati predatori, hanno infatti scoperto un furgone con targa tedesca che trasportava un motoveicolo risultato rubato.

Il mezzo, parcheggiato in un’area laterale e poco illuminata, ha attirato l’attenzione dei militari per un dettaglio insolito: un rimorchio con sopra una moto di grossa cilindrata priva di targa. Un elemento che ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito.

Alla guida del furgone vi era un uomo di 33 anni, di origini tedesche e senza fissa dimora in Italia. Alle domande dei militari sull’origine del motociclo, l’individuo non è riuscito a fornire spiegazioni credibili. Gli accertamenti immediatamente successivi, effettuati attraverso le banche dati delle forze dell’ordine, hanno rivelato la verità: la moto era stata rubata qualche giorno prima a Mirandola, in provincia di Modena, ai danni di un artigiano 51enne.

Dopo aver rintracciato il proprietario, i Carabinieri gli hanno comunicato il recupero del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro e affidato temporaneamente in custodia giudiziale, in attesa della restituzione.

Il cittadino tedesco è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione. L’intervento, avvenuto in un contesto apparentemente tranquillo, testimonia ancora una volta l’importanza della costante vigilanza sul territorio: un’osservazione attenta, un dettaglio notato per caso e un controllo di routine hanno permesso di smascherare un reato e restituire un bene sottratto al suo legittimo proprietario.

Un episodio che conferma come la presenza capillare dei Carabinieri continui a rappresentare un presidio fondamentale di sicurezza e legalità, anche nei momenti in cui tutto sembra silenzioso e ordinario.

