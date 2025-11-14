DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è venerdì 14 novembre 2025.
La Chiesa festeggia San Lorenzo O’ Toole.
A Soleto festeggia 44 anni la nostra amica Serena Fiorentino: buon compleanno!
Cento e otto anni fa la Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano toccava in questo giorno del 1917 punte di atrocità massime.
Cinquantotto anni fa, come oggi, nel 1967 cominciava la prima battaglia di massa fra esercito regolare statunitense e forze nordvietnamite a La Drang nella Guerra del Vietnam.
Proverbio salentino: LA STRATA LONGA RUMPE LU TRAINU
La strada lunga rompe il carro.
Come dire che qualsiasi persona o oggetto sottoposto a lungo ad uno sforzo alla fine cede.
Category: Costume e società