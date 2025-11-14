NOVITA’ DISCOGRAFICHE / QUEL LUNGO FILO ROSSO CHE UNISCE IL SALENTO ALLA GIAMAICA RIALLACCIATO DA PAPA LEU E DA MARIO LANZA CON “Ogne giurnu”

Nota stampa della Adriatic Sound Studio _____________

Papa Leu con il nuovo singolo “Ogne Giurnu” porta avanti una collaborazione artistica intensa insieme a Mario Lanza, giovane produttore salentino che ha saputo reinterpretare le sonorità reggae, fondendo radici giamaicane e influenze mediterranee. Il brano nasce su “Tell You Now Riddim”, una strumentale che si ispira alle produzioni reggae digitali degli anni ‘90.

“Ogne Giurnu” si articola intorno a un concetto semplice e potente: la costanza quotidiana è la vera chiave per realizzare i propri sogni.

Papa Leuutilizza il dialetto salentino (Ogne Giurnu) come scelta stilistica, per rafforzare il legame con la sua terra e trasmettere un messaggio universale: affrontare la realtàcon coraggio e lucidità, rifiutare la lamentelacome atteggiamento sterile e dedicare energie ogni giornoverso obiettivi concreti.

La release “Tell You Now Riddim”, firmata Mario Lanza, è un viaggio musicale che unisce due mondi, lontani sulla mappa ma vicini nello spirito: la Giamaica e il Salento. Con la partecipazione di leggende della musica reggae come Lone Ranger, Carlton Livingston, Norris Man e Guinney Pepper, questa produzione racchiude l’essenza delle vibrazioni giamaicane: bassi profondi, ritmi caldi e l’inconfondibile arte dei deejay storici. Il Salento, terra di contaminazioni e accoglienza, porta in questo progetto il suo cuore e la sua connessione culturale con il reggae, ormai parte integrante dell’identità locale.

“Tell You Now Riddim”è più di un ritmo: è un ponte tra culture, un dialogo tra tradizione e presente, un invito a vivere la musica con mente aperta e cuore libero. Ad impreziosire il progetto, arriva il nuovo singolo di Papa Leu, “Ogne Giurnu” nel rispetto della tradizione del reggae, che non è solo musica, ma anche veicolo di valori importanti, come lavorare per il bene comune e la consapevolezza sociale.

Ogne Giurnu, disponibile dal 14 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

OGNE GIURNU – Streaming & Download: https://music.imusician.pro/a/h9oBIqtg/

Papa Leu – Ogne Giurnu (Singolo)

CREDITI:

Titolo: Ogne Giurnu

Artista: Papa Leu

Produttore: Mario Lanza

Etichetta: South Rockers Records

Riddim: Tell You Now Riddim

Genere: Roots Reggae

Lingua: Dialetto salentino/italiano

Mix: Raffaele “Papa Leu” Leo presso Adriatic Sound Studio, Trepuzzi, Salento (IT)

Master: Jemoi “J.Twiss” Monteith presso ClearSonix Studio, Kingston (JA)

Durata: 3:12

Data di uscita digitale: 14/11/2025

TELL YOU NOW RIDDIM

(SOUTH ROCKERS RECORDS) produced by Mario Lanza

TRACKLIST:

Guinney Pepper – Avoid The Streets

Norris Man – Ruff Times

Carlton Livingston – Call The Police

Lone Ranger – Money Low

Papa Leu – Ogne Giurnu

TELL YOU NOW RIDDIM – Streaming & Download:https://linktr.ee/TellYouNowRiddim

Papa Leu – Biografia:

Papa Leu musicista, cantante, dj, producer, che porta la musicalità salentina nel mondo; meglio noto come metà del duo reggae salentino Rankin Lele e Papa Leu. Nato e cresciuto artisticamente nella “culla” del Reggae nostrano con i Sud Sound System di cui è dj e chitarrista della band ufficiale “Bag a Riddim Band”. Insieme a Rankin Lele fonda “Adriatic Sound” Sound System/team di produzione e dal 2015 etichetta indipendente producendo innumerevoli Hits per Top Charts e radio specializzate. Papa Leu dopo una collaborazione in studio con il cantante giamaicano Richie Stephens, famoso producer e già vincitore di un Grammy Awards, insieme a Rankin lele e Morello Selecta, danno vita al progetto musicale “Richie Stephens & Ska Nation Band” un ensable di musicisti salentini e jamaicani che in pochissimo tempo è diventato una vera e propria istituzione nell’intera scena reggae mondiale con diverse tourneè tra Europa, Giamaica e Giappone. Nel corso degli anni ha collaborato con band, cantanti e produttori di fama nazionale e internazionale, sviluppando uno stile personale che unisce liriche consapevoli, contaminazioni musicali e un’ energia live capace di coinvolgere qualsiasi pubblico.

Mario Lanza – Biografia:

Mario Lanza, nato nel 2001 nel Salento, è un produttore musicale e fondatore dell’etichetta South Rockers Records, attiva nel panorama reggae italiano e internazionale. Fin da giovanissimo si avvicina al mondo del reggae, ispirato dalla musica dei Sud Sound System e a 16 anni realizza la sua prima produzione “Shot Riddim”. Nel 2020 entra nella crew South Rockers Sound System, affermandosi come produttore versatile e innovativo, collaborando con numerosi artisti di fama mondiale tra cui Ranking Joe, Lone Ranger, Carlton Livingston, Josey Wales, U-Brown e King Kong. Continua il suo percorso artistico con l’obiettivo di diffondere vibrazioni positive attraverso nuovi progetti; unendo l’ autenticità della cultura giamaicana a sonorità reggae locali.

