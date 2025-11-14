LECCE DUE GIOVANI ARRESTATI E UNO DENUNCIATO PER FURTO

(f.f.)__________

Mercoledì sera, intorno alle 18.30, una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei consueti controlli di prevenzione ha notato, nei pressi della Basilica di Santa Croce, tre giovani stranieri intenti a urlare e sventolare una maglia azzurra ancora provvista di cartellino, attirando l’attenzione e creando disturbo ai passanti. Insospettiti dalla scena, gli agenti della volante si sono fermati per procedere all’identificazione.

Il ragazzo che agitava la maglia, un 19enne di origine tunisina, non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione convincente sulla provenienza del capo. Durante la perquisizione, nelle sue tasche è stato rinvenuto un dispositivo antitaccheggio rimosso. L’ispezione è proseguita anche nei confronti degli altri due giovani, anch’essi tunisini. Nel loro zaino, portato da un 21enne, gli agenti hanno trovato cinque capi di abbigliamento sportivo ancora etichettati, oltre a un coltello nascosto negli indumenti intimi.

I poliziotti hanno immediatamente ricondotto il materiale sottratto a un negozio sportivo di piazza Mazzini, dove la commessa – che aveva da poco allertato i Carabinieri dopo aver assistito al furto – ha riconosciuto senza esitazioni i tre come gli autori del colpo. Il valore complessivo della merce trafugata supera i 650 euro.I tre giovani sono stati condotti in Questura: dagli accertamenti è emerso che tutti erano già noti alle forze dell’ordine. Il 21enne, in particolare, risultava anche inottemperante a un ordine del Questore di Brindisi che gli imponeva di lasciare l’Italia lo scorso 30 giugno.

Al termine delle verifiche, i due ragazzi trovati in possesso della refurtiva sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e trasferiti in carcere su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa del processo per direttissima.

Il 21enne è stato inoltre denunciato per porto di arma impropria. Il terzo giovane, minorenne, è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso e affidato a una struttura protetta, come disposto dalla Procura per i Minorenni

Category: Cronaca