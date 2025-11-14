banner ad
L’ARIA IRRESPIRABILE A TARANTO DI GIOVEDI’ 6? LA NUOVA PUZZA DI GAS DI IERI GIOVEDI’ 13? “Colpa del Mostro”

| 14 Novembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) _____________ Conferenza stampa social questa mattina di Luciano Manna  di Veraleaks. Dopo aver svolto indagini e approfondimenti in loco, egli non ha dubbi sulle cause dell’allarmante fenomeno verificatosi in città giovedì 6 novembre scorso (sono state centinaia le segnalazioni alle aautorità competenti) e, sia pur in modomeno pesante, ieri gioverdì 13: è stato attribuito a manovre sbagliate sull’Altoforno 4 dell’ex Ilva:

“La puzza di gas che ha invaso Taranto il 6 novembre scorso è stata una conseguenza di manovre sbagliate durante le fasi di fermata condotte sull’impianto dell’Altoforno 4 dell’ex Ilva…

È inammissibile che nessun ente di controllo si sia pronunciato in merito.

Stessa cosa si è verificata ieri durante le fasi di riavvio dell’Altoforno quando, a causa di una manovra errata, è tornata la puzza di gas in città”.

Manna ha anche preannunciato la presentazione di una denuncia penale a carico dei gestori e dei commissari dell’impianto. ______________

LA RICERCA ne nostro articolo del 6 novembre scorso

DA QUESTA MATTINA IN DIVERSE ZONE DI TARANTO L’ARIA E’ IRRESPIRABILE. VERIFICHE SULLE CAUSE. L’ASSESSORE FULVIA GRAVAME INVITA I CITTADINI A TENERE CHIUSE LE FINESTRE

