L’ARIA IRRESPIRABILE A TARANTO DI GIOVEDI’ 6? LA NUOVA PUZZA DI GAS DI IERI GIOVEDI’ 13? “Colpa del Mostro”

(Rdl) _____________ Conferenza stampa social questa mattina di Luciano Manna di Veraleaks. Dopo aver svolto indagini e approfondimenti in loco, egli non ha dubbi sulle cause dell’allarmante fenomeno verificatosi in città giovedì 6 novembre scorso (sono state centinaia le segnalazioni alle aautorità competenti) e, sia pur in modomeno pesante, ieri gioverdì 13: è stato attribuito a manovre sbagliate sull’Altoforno 4 dell’ex Ilva:

“La puzza di gas che ha invaso Taranto il 6 novembre scorso è stata una conseguenza di manovre sbagliate durante le fasi di fermata condotte sull’impianto dell’Altoforno 4 dell’ex Ilva…

È inammissibile che nessun ente di controllo si sia pronunciato in merito.

Stessa cosa si è verificata ieri durante le fasi di riavvio dell’Altoforno quando, a causa di una manovra errata, è tornata la puzza di gas in città”.

Manna ha anche preannunciato la presentazione di una denuncia penale a carico dei gestori e dei commissari dell’impianto. ______________

