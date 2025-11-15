DIARIO DEL GIORNO / SABATO 15 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 15 novembre 2025.

La Chiesa festeggia Sant’ Alberto. Auguri a tutti i nostri amici e lettori che si chiamano così!

E’ nostro amico pure Giuseppe Yusuf Conte, che a Porto San Maurizio, Imperia, oggi compie poeticamente, cioè nel segno della Bellezza poetica, 80 anni: auguri!

15 novembre 1960. Dopo lo scandalo per la presunta oscenità dell’opera teatrale “L’Arialda”, venata di tematiche omosessuali, il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini si rivolgono al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell’opera. Il Presidente si rifiuta di riceverli.

Proverbio salentino: QUANDU LA URPE NU RRIA L’UA TICE CA E TIFERA.

Quando la volpe non raggiunge l’uva dice che è acerba.

Metaforicamente, si dice di chi reagisce ad una sconfitta sostenendo di non aver mai desiderato la vittoria, o disprezzando, addirittura, il premio che si è mancato di ottenere.

