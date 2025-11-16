DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 16 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Gertrude e Sant’ Agnese, questi due nomi così manzoniani, della ‘monaca di Monza’ e della mamma di Lucia, nei “Promessi Sposi”.

ERBE AMICHE

L’aglio appartiene alla famiglia delle liliacee. Ci è giunto dall’Asia centrale. Il suo sapore stimola la secrezione gastrica e intestinale e favorisce la circolazione sanguigna. L’aglio esercita azione preventiva contro l’arteriosclerosi, così frequente ai nostri giorni, e l’ipertensione arteriosa. E’ molto versatile in cucina. Si accompagna bene con carne, pesce e verdure, spesso unito a prezzemolo e basilico.

16 novembre 1922 . Roma. Mussolini presenta al Parlamento il suo governo con il cosiddetto ‘discorso del bivacco’.

Proverbio salentino: MUTU ALE, E PICCA COSTA, ALLE FIACCHE PAROLE, NNA BONA RISPOSTA

Molto vale e poco costa (rispondere) alle cattive parole con una buona risposta.

Naturalmente ciò richiede grande controllo, un carattere bonario e una viva intelligenza.

