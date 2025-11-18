RAID NOTTURNO NEL BASSO SALENTO: SVALIGIATA LA CASA DI UN EX AGENTE

(f.f.)____________

Un nuovo episodio di criminalità scuote il Capo di Leuca, dove nelle ultime ore un’abitazione di Montesardo, piccola frazione di Alessano, è stata presa di mira da una banda di ladri particolarmente organizzata. L’obiettivo è stato il domicilio di un uomo di settantaquattro anni, già appartenente alle forze dell’ordine, colto di sorpresa mentre si trovava lontano da casa.

I malviventi, dopo aver scassinato un ingresso sul retro, hanno avuto campo libero per rovistare nei vari ambienti, riuscendo a impossessarsi di tre fucili custoditi regolarmente, di numerosi proiettili e di vari oggetti preziosi. Il bottino, secondo le prime valutazioni, raggiungerebbe un valore economico di alcune migliaia di euro.

A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno immediatamente acquisito le registrazioni delle telecamere posizionate all’esterno dell’edificio. Le indagini si concentrano ora su un gruppo di quattro persone che, secondo diverse segnalazioni, si sposterebbe a bordo di un’Alfa Giulia con targa fasulla. Lo stesso veicolo era stato notato nei giorni scorsi in altre zone del basso Salento, tra Melissano e Ugento, dove erano state danneggiate alcune videocamere di sorveglianza.

Gli investigatori non escludono che il furto commesso ad Alessano possa essere legato alla serie di colpi che, da settimane, sta creando allarme in tutto il territorio. L’obiettivo è capire se ci si trovi di fronte alla stessa squadra responsabile dei raid che stanno mettendo in difficoltà residenti e forze dell’ordine.

